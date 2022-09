Ripollet denuncia talls de llum intermitents constants en l'última setmana

Ya tenemos nuevamente el cortecito de luz en #Ripollet @AjRipollet @Endesa



¿Os lo vais a tomar en serio o vais a seguir dejando que nos quedemos sin luz a diario? @jmosunalopez — ☯Borja☯ (@cunnartt) September 2, 2022

Pues nada, ya estamos otra vez sin luz en #Ripollet ... Y no sé cuántas veces van en los últimos días... — Montse🎶📸📖 (@smonjo13) September 2, 2022

Ya hemos recuperado la luz en mi calle, pero ahora le toca a la Rambla Sant Jordi...🤣 #Ripollet pic.twitter.com/nHuoJtks82 — #VagaEducació🍏 (@kkevinmr) August 31, 2022

Algú sap que ha passat? Tots els carrers de #Ripollet (almenys els de la zona de Pinetons) s'acaben de quedar a les fosques... @AjRipollet — Marc Mata (@marcmata13) August 29, 2022

En els darrers dies, moltes zones de Ripollet estan patint talls intermitents de llum, tant a habitatges com a comerços i hostaleria. pic.twitter.com/83P5cZhSbO — Ajuntament Ripollet (@AjRipollet) September 3, 2022

Al llarg d'aquesta setmana, els veïns de Ripollet han denunciat, a través de les seves xarxes socials, els continusque pateixen a les seves llars, en algunes ocasions arribant a allargar-se més de dues hores i deixant a les fosques grans zones de la ciutat.Aquest dissabte, i després de no aconseguir respostes ni solucions per part de la companyia distribuïdora,, l'Ajuntament de Ripollet ha fet un fil aper fer pública aquesta situació, que afecta habitatges i comerços de la ciutat amb tot el que això comporta.En aquesta publicació, el Consistori explica que "en els darrers temps, l'Ajuntament ha exigit reiteradament a Endesa, com a companyia responsable de la infraestructura elèctrica, la renovació de les línies o les millores necessàries per tal d’evitar aquests talls". Tot i això, lamenta, l'empresa no dona informació sobre lesd'aquests talls ni sobre les possibles. L'Ajuntament, a més, afirma que "sempre ha ofert a Endesa la seva màxima col·laboració per fer-ho possible i així ho continuarà fent".El Consistori recorda que "la llum ésen la nostra vida diària, i no es pot consentir el menyspreu, tant cap a les persones usuàries com per les administracions que defensem els interessos dels nostres veïns i veïnes", i fa una crida perquè els usuaris presentina les companyies subministradores per ajudar a "fer més pressió".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor