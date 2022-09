La NASA posposa la missió a la Lluna per una fuita d'hidrogen irreparable

La misión #Artemis I a la Luna ha sido pospuesta. Los equipos técnicos intentaron solucionar un problema con una fuga en el hardware que transfiere combustible al cohete, pero los intentos fueron infructuosos. Ofreceremos una conferencia de prensa más tarde. https://t.co/gsouiojos9 — NASA en español (@NASA_es) September 3, 2022

Diferències amb l'Apol·lo

Setmana negra per a la. La missió, que ha de portar elsmig segle després, s'havia d'encetar el dimarts passat amb la primera fase, Artemis I. Malauradament, el llançament es va haver de suspendre per una fuga d'hidrogen que ja s'havia detectat abans de l'estiu. Aquestera la data d'enlairament, però l'agència espacial estatunidenca ha comunicat finalment queperquè els tècnicsdetectada, de nou, mentre carregaven el coet de combustible.Mig segle després quetrepitgés la Lluna per primera vegada en la història de la humanitat, elsinicien un nou programa lunar, tot i que amb tripulació i objectius força diferents. En aquesta ocasió,, acompanyada d'un equip que també està format per una persona negra, quelcom històric. Quant a les metes a complir, la principal és la d'a Mart i a altres destinacions del sistema solar. La nauacompanyarà l'en el programa Artemis , que és com s'ha anomenat al projecte lunar.El nou programa és a més llarg termini que el de l', la que comença avui és la primera missió del programa, que culminarà amb la tercera elSi tot va bé, la previsió és que el 10 d'octubre s'acabi la fase I amb l'amarratge de la nau a l'ocèa Pacífic, davant de la costa de San Diego.Les diferències amb la missió de l'Apol·lo, del 1972 són notables. D'una banda, pels. L'expedició s'ha alliberat de la carrera espacial característica de la guerra freda. Ara, primen les motivacions tecnològiques i econòmiques, amb vista a la possible explotació de recursos lunars.D'altra banda, pels. Mentre que la nau d'Armstrong només tenia un ordinador a bord, l'Orió en disposa de quatre, cadascun dels quals treballa 20.000 vegades més de pressa i té 100.000 vegades més memòria que aleshores. La nau Orió té capacitat per a, per tres que cabien a l'Apol·lo, i funciona amb un programari molt més avançat. A més a més, el nou Sistema de Llançament Espacial (SLS) té una potència un 15% superior.

