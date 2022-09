«Cup of Life»: el projecte que fa que els homes sàpiguen què és el dolor de regla

Les persones responsables del projectevolen que lasigui un tema sobre el qual es pugui parlar obertament,. Per això, han pensat que una bona manera d'aconseguir aquesta fita és crear unamb el qual els homes puguin experimentar, en la seva pròpia pell, el que és el dolor de regla.No totes les dones senten el mateix i de la mateixa manera. En el cas d'aquest aparell, el mal que fa en qui el prova, és el mateix, però la intensitat es pot regular en una escala de l'1 al 10 a través d'un dial que connecta amb dos cables. La manera com ha estat creat fa que dues persones alhora puguin fer servir el simulador, el que ha fet que, espontàniament, parelles deSegons ha explicat un dels promotors, mentre alguns dels homes es recaragolaven de dolor, les dones se'ls miraven tranquil·les, sense notar ni pessigolles. Algunes han dit que el mal que els hi feia "no era res" o, simplement, han reconegut una pressió, però perfectament suportable. I és que el cert és queLa iniciativa, nascuda a l'Índia, s'ha fet viral ii compartir els resultats en format vídeo a les xarxes socials. Alguns dels clips, sumen milions de visualitzacions.Aquesta iniciativa de Cup of Life s'ha dut a terme a, un dels estats més progressistes de l'Índia. En aquest país,, perquè se les considera impures o no aptes per a fer determinades activitats. Cup of Life treballa per trencar aquest estigma: "Pensem que la regla és més que un problema de les dones", han afirmat alguns dels seus responsables.El projecteper conscienciar sobre la importància de tenir i cuidar la salut menstrual. De fet, aquest agost ha aconseguit un rècord mundial de distribució, n'ha repartit 100.000 en només quatre mesos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor