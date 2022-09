Sopar entre núvols en un globus aerostàtic

és el nom d'un restaurant situat als Països Baixos i que és únic al món: és en un. Així, els comensals poden gaudir d'un autèntic sopar al cel, cuinat per la xef, que a més aprofita l'aire calent que serveix per elevar el globus per cuinar el menjar.Durant l'àpat, doncs, es pot contemplar durant, aproximadament, el paisatge des de l'aire, a unsd'alçada. Una experiència única al món i que funciona des de fa gairebé 20 anys.El globus té 10.000 metres cúbics de volum i 50 metres d'alçada, unes mides que li permeten fer dei on es poden arribar a assolir els 100 graus de temperatura interna. Mitjançant un sistema de politges, els plats es pugen a la part superior del globus en unes cistelletes, i després es baixen per afegir-los la salsa o els condiments. El globus disposa d'uns sensors amb els que la xef sap a quina temperatura està i quanta estona ha de cuinar cada plat.El menú, de fet, és variat: llagosta escocesa, vieiras a la francesa, llobarro amb espàrrecs verds i crema de pastanaga, pollastre amb xampinyons, espàrrecs blancs amb maionesa i pistatxos... I entre les postres, mousse de xocolata i fruita de la passió. El cost d'aquest menú és d'uns

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor