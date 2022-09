Eduard Pujol presentarà «El fax de 8TV» els dissabtes a la nit

TORNA!



🎉 Eufòrics de tenir al GRAN @PujolBonell i @EliCortiles a "El Fax de 8tv"



El programa que van matar a la pública ressuscita a la privada de Catalunya



Amb la col·laboració de @RaholaOficial i molts altres...



📺 Estrena el 17/09 a les 21.45h pic.twitter.com/KDuOj4asGH — 8tv.cat (@8tvcat) September 3, 2022

Després de passar per la direcció de RAC1 i pel departament de premsa del Futbol Club Barcelona,. L'exdiputat de Junts presentaràels dissabtes a la nit acompanyat de la periodista Elisabet Cortiles, que torna a la cadena privada catalana després de 15 anys.Pujol i Cortiles seran els conductors delque s'emetrà els caps de setmana durant la temporada que s'enceta aquest setembre. El programa s'estrenarà el dissabte 17 de setembre a les 21.45 hores i, segons ha anunciat la cadena, comptarà amb la participació de, entre altres col·laboradors.El retorn de Pujol a la vida pública arriba gairebéque seperdins de Junts per Catalunya. Aquests fets van comportar la seva expulsió del partit la tardor del 2020. Les dues dones que asseguraven haver estat assetjades per l'exportaveu parlamentari de Junts es troben a les portes del judici per calúmnies -en un cas- i per difamació i amenaces, en l'altre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor