El president del govern espanyol,, haa laque "que d'una vegada per totes faci les" alque l'executiu espanyol demana "des de fa més de 12 mesos per defensar la classe mitjana i treballadora i el teixit productiu". Mentre la guerra continuï, ha assegurat el dirigent socialista, l'executiu estatal "protegirà el teixit productiu, la indústria espanyola i la classe mitjana i treballadora".Les declaracions de Sánchez en un acte del PSOE a Sevilla arriben l'endemà que, que comunica amb Europa, per problemes tècnics. El gegant gasista rus Gazprom ja havia paralitzat temporalment el subministrament el 31 d'agost per raons de manteniment i aquest divendres ha explicat que s'han detectat nousque encara funcionava.En concret, l'empresa ha informat d'una-un problema similar al detectat suposadament en les altres tres turbines-, per la qual cosa el flux de gas no s'ha reprès aquest dissabte com estava previst. La companyia ha compartit en el seu perfil de Telegram una imatge que demostra la suposada fuita.Paral·lelament al comunicat de l'empresa gasista, elSiemens Energy, haque una fuita d'oli en el gasoducte siguiperde gas. "Com a fabricant de les turbines, només podem afirmar que una troballa així no constitueix una raó tècnica per aturar el funcionament", ha dit un portaveu de l'empresa alemanya. Siemens ha aclarit que "aquestes fuites normalment no solen afectar el funcionament d'una turbina i es poden segellar in situ" i ha remarcat que es tracta d'"un procediment rutinari dins de les tasques de manteniment".L'anunci del tancament del gasoducte, però, va arribar aquest divendres, dia en què elI, a més, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, havia proposatelque Europa paga a Moscou. Tot, la mateixa setmana que von der Leyen havia anunciat unad'acord amb les peticions de Sánchez, per poder desvincular el preu del gas de la factura de la llum, entre altres mesures.

