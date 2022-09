Illa: «No voldria que el conflicte permanent del Govern s'estengués a la Diada»

Així s'ha expressat el primer secretari del PSC,l'endemà que el president de la Generalitat,, hagi confirmat que nper lEn un contacte amb la premsa aquest dissabte a Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), Illa ha reclamat que lasigui "de, i d'un". D'altra banda, la portaveu del PSC-Units, Alícia Romero, es reunirà dilluns amb el conseller d'Economia, Jaume Giró, per explorar i col·laborar amb la possibilitat que Catalunya tingui uns pressupostos "de país i d'ampli consens".Illa ha insistit que lis'estengui a la, després que Aragonès informés ahir que no assistiria a la manifestació de l'ANC. El PSC ha confirmat que assistirà a tots els actes institucionals de la jornada.D'altra banda, Illa ha explicat que Romero parlarà dilluns que ve ambper "" amb la possibilitat que Catalunya tingui uns "". Els socialistes s'han tornat a oferir per negociar els comptes de la Generalitat de, que el Govern vol aprovar, en comptes de prorrogar els de l'any actual.Finalment, Illa ha tornat a apel·lar a la "": "No són moments senzills. La política ha de resoldre problemes i evitar de crear-ne de nous", ha conclòs.

