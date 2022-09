Investiguen dos possibles casos de punxades a la Festa Major de Sabadell

L'Ajuntament de Sabadell ha confirmat que s'estan investigant dos casos de possiblesen el context de la Festa Major. Segons ha informat RAC1, les punxades a noies s'haurien produït a la zona d', on es fan els concerts.Segons el Diari de Sabadell, no es relacionen amb casos d'. Ara com ara, a més, no s'ha presentat capDurant aquest estiu, elshan rebut gairebé 60 denúncies per punxades a discoteques i altres ambients d', però encara no s'ha pogut determinar el mòbil d'aquesta pràctica, ja que en cap dels casos registrats consta que s'hagi produït cap delicte després de la punxada ni tampoc s'ha determinat què s'injecta a la víctima.

