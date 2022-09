Guardiola, «sense bandera» al web del Manchester City: oblit o picada d'ullet?

El diari Marca ha observat un detall "curiós" a la secció de la web delon apareixen els futbolistes de l'equip masculí, així com del tècnic, el català, i els seus assistents: el nom i la fotografia de l'entrenador no va acompanyat de la miniatura de laque indica la sevaA la fitxa de cadascun delsdel City apareix, en efecte, una bandera amb el seu país de procedència. També és així amb la majoria dels assistents de Guardiola, excepte dos:, també espanyol, i, anglès.Segons el diari esportiu de Madrid, aquest fet ha generat "debat" entre els usuaris que s'han adonat del detall, i es pregunten si el fet que la bandera espanyola no surti a la fitxa del tècnic de Santpedor és "".

