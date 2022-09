Arriba la funció més esperada a Twitter: es podran editar els tuits publicats

Era una demanda reiterada dels usuaris i, per fi, serà una realitat d'aquí a poc temps:permetrà als seus usuarisles publicacions. La funció s'està provant internament, i es preveu que estigui disponible a finals de setembre per als usuaris deFins ara, un dels inconvenients d'aquesta xarxa era que un cop publicat un tuit, si aquest contenia alguna errada s'havia d'esborrar i tornar a publicar. Amb la nova funció, els responsables de l'aplicació volen permetre que es puguin editar, i sempre fent disponible l'del tuit en qüestió.Com van declarar els portaveus de la companyia a The Guardian, amb aquestes dues limitacions esperen "protegir lade la conversa i crear un registre públic d'allò que s'ha dit".Twitterper tal "d'identificar, aprendre i millorar la funcionalitat del botó" abans d'obrir-lo al públic general.

