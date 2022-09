Arrenca el curs escolar amb la gratuïtat per a les famílies de l’infantil 2 públic

Sense percentatges de llengües a les aules

Lluita contra la desigualtat educativa

per l’alumnat d’educació infantil i primària amb novetats rellevants. Per primera vegada les famílies catalanes podran escolaritzar els seus fills de forma gratuïta a l’infantil 2 en les escoles bressol públiques. L’escolarització dels 0 a 3 anys afavoreix el desenvolupament integral dels petits, la igualtat d’oportunitats i la conciliació de la vida laboral i familiar.A les llars municipals, el Departament d'Educació finançarà amb, que fins ara assumien les famílies. A més, en les llars d'infants privades, subvencionarà amb 800 euros per infant/curs i amb 1.600 euros per als infants de famílies vulnerables.També és novetat per al nou curs la reducció de ràtios a l’infantil 3 de forma majoritària a 20 o menys alumnes per aula. Aquesta mesura suposa una millora per al professorat, per al sistema educatiu i sobretot per a les famílies, ja que és en les edats més primerenques on la reducció de ràtios incideix més en l’alumnat. L’objectiu del Departament d’Educació és que aquesta disminució es dugui a terme de forma progressiva els pròxims cursos fins a completar tota l’etapa de primària.D’altra banda, per primer cop s’implanten escoles bressol rurals en 52 municipis que no podien oferir aquest servei. Això suposa que 119 municipis amb menys de 2.500 habitants comptaran amb escoles al primer cicle de l’educació infantil, el que afavoreix l’equitat i combat el despoblament.El curs escolar 2022-2023 arrenca amb 1.590.000 alumnes, sense mesures Covid per primer cop en els darrers tres cursos. Els infants d’educació infantil i primària comencen avui les classes i l’alumnat de l’ESO, batxillerat i formació professional ho faran aquest dimecres, 7 de setembre.També comença un nou curs on cap escola ni institut aplicarà percentatges en l’ensenyament de les llengües , i on s’aplicaran les noves normatives en matèria lingüística endegades pel Govern. El conseller d’Educació,, ha confirmat que “cap aula del país aplicarà percentatges en l'aprenentatge de llengües ni el 25% del castellà".A més, el curs començarà amb un acord entre el Departament d’Educació i els sindicats docents per a la tant de primària com de secundària a partir del gener de 2023. Això suposarà la incorporació de prop de 3.500 nous docentsEn aquest sentit, Gonzàlez-Cambray ha afirmat que “revertim una retallada històrica. Amb aquest acord,”. Aquesta mesura suposarà per Educació una inversió pressupostària de 170 milions d’euros.Cambray també ha remarcat que l’inici del curs s’avança enguany amb l’objectiu d’afavorir l’alumnat, especialment el més vulnerable, i de facilitar la conciliació familiar. Per tal de poder cobrir les tardes del mes de setembre,, el que suposa un total de 1.683 contractes.El Departament, a més, ha avançat el nomenament del professorat, i a finals de juny els centres disposaven de la plantilla estructural, amb 43.302 docents nomenats, un mes abans del que era habitual en els nomenaments de plantilles.Aquest serà el primer curs de desplegament del decret de la programació de l’oferta educativa, i s’implementaran un seguit de mesures per assolir una distribució equilibrada de l’alumnat. Així, i com a novetat, s’ha mantingut lafins a l’inici del curs, facilitant un repartiment equitatiu dels més vulnerables.Al mateix temps, s’ha millorat la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques que entra al sistema, sigui a l’infantil 3 o a 1r d’ESO, i que facilita la seva distribució equilibrada a les aules. La detecció ha passat de ser del 7% al 18% al curs vigent.Aquest alumnat, d’I3 i 1r d’ESO, disposarà per primer cop d’una, amb material escolar, llibres de text i sortides escolars, que facilitarà la seva escolarització. Els centres públics rebran 384,6 euros per alumne, i els concertats 988,11 euros.

