4.000 ciclistes d'arreu de Catalunya reivindiquen a Rubí més seguretat a les carreteres

Milers de ciclistes a la Rambla del Ferrocarril de Rubí Foto: Marta Casas

Els ciclistes del Club Ciclista de Rubí a l'Ajuntament Foto: Marta Casas

Uns, segons l'organització - 1.000 segons fonts municipals - vinguts d'arreu de Catalunya, han participat aquest matí en unaper reivindicar més seguretat per al col·lectiu a les carreteres, després que dos ciclistes de Rubí van morir atropellats per un vehicle el passat 21 d'agost a Castellbisbal.L'acte, organitzat conjuntament per l'Ajuntament de Rubí i la, ha comptat amb el seu president,, i amb parlaments deli l'alcaldessa de la ciutat,La bicicletada ha començat a les 10h a la, davant de l'estació dels, i ha transcorregut la mateixa Rambla, el carrer Edison, l'avinguda de l'Estatut, el carrer Sevilla, el carrer Primer de Maig, la carretera de Terrassa i el carrer Pau Clarís fins arribar a la plaça de l'Ajuntament.Arribats a l'Ajuntament, un membre del Club Ciclista de Rubí,, i el president de la Federació Catalana de Ciclisme, Joaquim Vilaplana, han adreçat unes paraules a tot el col·lectiu i les persones que han assistit a l'homenatge per donar suport, exigint "respostes a les autoritats competents" per evitar incidents com el de diumenge 21 d'agost, i reivindicant el seu dret a circular: "Continuarem sortint a les carreteres, i reclamem mési mésper a tots nosaltres".Els portaveus, que també han reclamat canvis legislatius "contundents", lamenten que la via punitiva sigui l'única sortida quan "ja s'ha fet tard" en l'. "Quantes morts més fan falta perquè hi hagi una reacció?"Finalment, l'alcaldessa de Rubí ha agraït la participació multitudinària en aquest acte reivindicatiu i d'homenatge als veïns de la ciutat que van perdre la vida,, a qui ha dedicat unes emotives paraules. Ana María Martínez també ha reclamat millores viàries per garantir la seguretat dels ciclistes i que s'augmentin les penes als infractors perquè tinguin un "efecte dissuasiu".

