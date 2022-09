Netflix estrenarà una sèrie en què Oliver Atom fitxa pel F.C. Catalunya

Netflix ha anunciat que el 15 d'octubre estrenarà la sèrie d'Oliver i Benji en què Oliver Atom fitxa pel Barça...



Bé, en realitat fitxa pel F.C. Catalunya:pic.twitter.com/zRujVNcokX — Toni de la Torre (@tonidelatorre) September 3, 2022

arribarà el pròxim 15 d'octubre aen el remake més recent de la saga, en el qual el famós davanter del, Oliver Atom, fitxarà pel, un equip que emula explícitament el Barça. Aquest detall es pot veure clarament en un fragment promocional de la nova sèrie que ha compartit el periodistaen el seu compte de Twitter, en què s'aprecia que els colors de l'equipació del nou equip d'Atom són blaugrana i el seu nou estadi, molt similar al Camp Nou.De fet, segons la ficció, el cert és que Atom no fitxa pel F.C. Catalunya, sinó que representa que, fins ara, jugava al B i. A la sèrie, Oliver compartirà equip amb grans estrelles blaugrana com, sota les ordres de l'inoblidableanomenat Van Saal a l'anime., diu l'Oliver en el vídeo promocional, molt aplaudit a xarxes. "Ja no soc l'únic que coneix l'Oliver, ara tothom el coneix a tot el país català", continua el clip, amb un aficionat emocionat en el dia del debut d'Atom al club català.

