El Meteocat posa en alerta el sud i el nord del país per pluges intenses aquest cap de setmana

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Ds. 12.00 TU a 00.00 TU

➡ Dg. 00.00 a 12.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6 pic.twitter.com/ymaBnyfLSz — Meteocat (@meteocat) September 3, 2022

I és que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès, de nou, un avís per la intensitat de les pluges que descarregaran aquest dissabte i diumenge a sud i nord del territori., amb fins a 13 comarques amenaçades pels xàfecs. De cara a diumenge, la inestabilitat s'instal·larà només al sud del país, amb quatre comarques en alerta per les pluges, que, segons la previsió, poden ser perilloses.El Meteocat ha informat queL'alerta començarà aquest dissabte a les 12:00 del migdia i s'allargarà fins al diumenge a les 12:00 hores.són l'Alt i el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Selva, Osona, la Garrotxa i el Ripollès, al nord, i el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, el Baix Camp i el Tarragonès, al sud., seran el Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp i el Tarragonès. Per a ambdós dies, el grau de perill que ha estimat el Meteocat és "moderat".

