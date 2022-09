Jane Fonda anuncia que pateix càncer i que ja ha començat la quimioteràpia

Fonda aprofita l'ocasió per reivindicar l'activisme contra el canvi climàtic

Una llarga i prolífica trajectòria a l'esquena

Un dels rostres més coneguts de Hollywood,, ha anunciat a través d'Instagram quei que ja ha començat el tractament de quimioteràpia. L'actriu i activista deha estat diagnosticada d'un limfoma no Hodgkin, però ha assegurat que és un càncer "molt tractable" i "el 80% de la gent sobreviu". L'artista ha informat els seus seguidors que té assegurança mèdica i accés als millors metges i tractaments."M'adono i és dolorós, que. Gairebé totes les famílies als Estats Units han hagut de lidiar amb el càncer en un moment o altre i moltes no tenen accés a l'atenció mèdica de qualitat que estic rebent jo i això no està bé. També hem de parlar molt més no només de cures, sinó de causes per a poder eliminar-les", ha reflexionat.Fonda, també coneguda pel seu vessant d'activista contra el canvi climàtic, ha aprofitat la publicació a la xarxa social per alertar que, com el limfoma que ella pateix, un tipus de càncer que afecta el sistema limfàtic. "Estic fent quimioteràpia durant sis mesos i estic tolerant els tractaments bastant bé i, creieu-me, no deixaré que res d'això interfereixi amb el meu activisme climàtic", ha assegurat."Una cosa que ja m'ha demostrat és la importància de la comunitat. De créixer i aprofundir en la comunitat perquè no estiguem sols. I el càncer, juntament amb la meva edat definitivament ensenya la importància d'adaptar-se a les noves realitats", ha continuat relatant a la publicació d'Instagram. Amb tot,Finalment, la reconeguda actriui s'ha compromès a continuar lluitant per a combatre el canvi climàtic. "Podeu comptar amb mi perquè el nostre exèrcit de campions del clima continuï creixent", ha conclòs.Jane Fonda té a l'esquena una llarga i prolífica trajectòria per la qual ha estatEntre els reconeixements que ha rebut al llarg de la seva carrera, també destaquen quatre Globus d'Or, dos premis BAFTA i un premi Emmy. Fondai centrar-se en causes polítiques. A més a més, a Hollywood sempre va reivindicar els drets LGTBI i el feminisme i va aconseguir fer història protagonitzant a Barbara Stanwyck a la pel·lícula Walk on the Wild Side.A banda del seu recorregut com a actriu i activista,i es va convertir en la "reina de l'aeròbic" en publicar diversos vídeos en els quals practicava aquest esport. Del seu activisme, destaca la seva labor manifestant-se contra la guerra de Vietnam i l'Iraq. Una de les imatges que més es recorden d'ella també és la de la seva detenció l'any 2019 per protestar enfront del Capitoli pel canvi climàtic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor