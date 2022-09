Detingut un home que hauria abusat sexualment de cinc nenes a una piscina municipal del Bages

L'Ajuntament es presentarà com a acusació particular

Elshan detingut un home de 55 anys acusat dede set a nou anys a(Bages), d'on és veí. El detingut ha estat reconegut per tres mares que l'han identificat pel carrer i l'han denunciat.L'acusat té antecedents per. De fet, havia estatcomplint condemna i feia poc que n'havia sortit. Durant els mesos d'estiu, el presumpte pederasta s'hauriaper a poder fer-les tocaments. L'home ha quedat endesprés de declarar als jutjats.L'vol presentar-se com acusació popular per tal de poder seguir l'evolució judicial del cas. El consistori i la Policia Local han col·laborat en la investigació dels fets per ajudar a identificar i detenir el presumpte autor.En paral·lel, l'Ajuntament s'ha reunit amb les famílies de les menors afectades i els ha oferti una atenció especialitzada, que han acceptat.Mitjançant un comunicat, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha expressat el seu rebuig a qualsevol acció o comportament d', i ha reiterat el seu suport a les víctimes i als seus familiars tot destacant la ràpida actuació dels cossos de Policia Local i Mossos d'Esquadra en la seva identificació.

