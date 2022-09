Una incidència a l'R1 obliga a evacuar 300 passatgers d'un tren amb destinació Calella

#Bomberscat hem ajudat a sortir del tren, conformat per 6 vagons, unes 300 persones. Tothom està bé

Vespre complicat a Rodalies Renfe.amb destinació Calella, segons ha donat a conèixer el mateix servei ferroviari i els passatgers del vehicle a les xarxes socials. Uneseren a l'interior del tren, conformat per sis vagons.Amb els fets, la circulació per la zona ha quedat tallada i la líniatambé ha quedat afectada. Protecció Civil s'ha vist obligada a activar lai elsde la Generalitat ràpidament s'han traslladat a terreny per ajudar a sortir els passatgers. Un cop a fora, els esperaven un seguit d'per continuar el viatge per carretera.Malgrat que les autoritats havien demanat que ningú baixés del tren pel seu compte per raons de seguretat,, aprofitant que les portes s'havien obert perquè no fes tanta calor.L'Ajuntament d'Arenys de Mar ha informat a través del seu perfil de Twitter queper restablir la circulació i assegurar que tot està bé.

