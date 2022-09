Un detingut per robar i apunyalar un home a plena llum del dia a Reus

. Segons han assenyalat fonts municipals a, l'individuper robar el seu telèfon mòbil i ha fugit tot seguit en un patinet elèctric.La Guàrdia Urbana de Reus s'ha fet càrrec del cas i, "gràcies a diverses gestions", els agents del cos han pogut identificar el presumpte autor i s'han presentat al seu domicili, però no hi era. Mentre la policia continuava la recerca,dels Mossos a la capital del Baix Camp, on ha quedat retingut. La detenció l'ha efectuada la Guàrdia Urbana.El presumpte agressor és un home de 18 anys, veí de Reus, que ha estat detingut per un. La investigació continua. A més a més, es dona la circumstància que corre un vídeo, a les xarxes socials i d'autoria desconeguda, on es poden veure els fets.

