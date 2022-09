«Feliç aniversari gros de merda»: la denúncia de bullying que ha commocionat les xarxes

. La sorpresa va ser que els seus companys en lloc de cantar-li l'aniversari feliç van començar a cantar-li la cançó dient-li gros, foca i més mals noms. El meu germà va esclatar a plorar i va seure sol al pati. Novament, aquest mateix grup d'infants s'hi va tornar a acostar per cantar-lii el van gravar per riure's d'ell. Quan el meu germà va arribar a casa, va començar a plorar dient que la vida era una merda i que".Aquesta és la denúncia pública que ha fet el germà d'un, a les xarxes tot recordant que el bullying causa suïcidis entre els infants. Al testimoni, l'acompanya un colpidor vídeo que ha estat difós per nombrosos mitjans on es pot veure la burla (ha optat per no publicar les imatges per no comprometre la intimitat del menor ni tampoc treure rèdit mediàtic d'un cas de tal gravetat, tot i sumar-nos a la denúncia i difusió d'aquest tipus de casos per conscienciar la societat i acabar amb l'assetjament).El cas ha tingut lloc en unadurant les activitats programades d'estiu que gestiona una empresa externa al centre. Així i tot, el denunciant ha assegurat queque el seu germà rep aquest tipus de burles. "Fa anys que aguanta insults, baralles i escopinades", ha declarat.i ha amenaçat en denunciar-ho. Per la seva banda, el govern balear s'ha expulsat responsabilitats tot al·legant que hi ha protocols contra l'assetjament per actuar i que tots els centres en disposen.Davant d'aquests greus fets denunciats,ha volgut ser útil i donara les famílies i a les escolesa fi que deixin de tenir lloc aquest tipus de conductes que maltracten infants i lapiden la seva autoestima. Aquí podreu trobar tres dinàmiques per treballar l'assetjament escolar recursos per prevenir el bullying també des de casa , i una app per denunciar casos de bullying i altres violències a l'escola

