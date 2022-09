El PP arrenca el curs amb el PSC en el punt de mira: «S'ha convertit en un partit nacionalista més»

Elha començat el curs polític aquest divendres amb un acte a Sitges en què el seu president,, ha presentat la formació com l'al nacionalisme i el separatisme perquè. El dirigent conservador, que ha anunciat que la setmana propera Alberto Núñez Feijóo serà a Catalunya, ha recordat els dies 6 i 7 de setembre del 2017, dels que ara es compliran cinc anys, i que ha qualificat de "botxornosos". S'ha referit a l'actitud que va tenir en aquell moment el PSC "i fins i tot els comuns amb un discurs llegendari de, van ser capaços de defensar la democràcia i les institucions".Per Alejandro Fernández, des del 2017 el PSC ha canviat amb els seus acords amb el sobiranisme, i que ha "defraudat les esperances" que va crear, com s'ha vist "amb la sevaamb el Govern de Catalunya a l'hora d'ometre una sentència judicial", en referència a la nova llei del català, i que segons ell, recorrent al lèxic de les pel·lícules de western, vol convertir Catalunya en"El PSC ha buscat subterfugis per incomplir una sentència judicial -ha afirmat en relació al 25% de català- i ja ha demostrat que es vol barrejar amb ells, ser uns nacionalistes més, potser més suaus". Alejandro Fernández ha assenyalat que només el PP pot liderar l'alternativa i que cal ", com a Madrid, és el que garanteix el canvi polític". Fernández ha esmentat, dels quals ha dit que dipositar el vot en aquestes formacions ha servit perquè el socialisme a Espanya i el sobiranisme a Catalunya continuïn governant.Després de dir que la política catalana "és moltes vegades un", Fernández ha fixat com a prioritat del partit les eleccions municipals. L'acte ha estat clausurat per la vicesecretària general de política social del partit,. S'ha fet a Sitges, un municipi on el PP havia arribat a formar part del govern local i on el 2019 va perdre la seva representació, que ara vol recuperar.Hi era present la plana major de la formació a Catalunya, amb el secretari general,, el president del PP a Barcelona,, l'eurodiputadai la diputada al Congrés. Qui no hi era és, el cap del grup municipal a Barcelona i que el PP ha descartat com a cap de cartell per a les properes municipals. Precisament aquesta, elegir l', serà la propera decisió rellevant que haurà de prendre el PP a Catalunya.

