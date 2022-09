Mor als 89 anys Lluís Pascual Estevill, el jutge condemnat per extorquir empresaris

L'exjutgea Barcelona a l'edat de 89 anys. Estevill va ser(CGPJ) entre el 1994 i el 1996 i també va ser. L'exjutge, proposat a la vocalia del CGPJ per la Convergència i Unió (CiU) de, havia estat, abans de l'etapa com a magistrat, advocat defensor de l'expresident de la Generalitat en el cas de la Banca Catalana.L'any 2005 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va considerar provat que Estevill extorquia algunes de les persones amb causes al seu jutjat per tal d'arxivar-les, com empresaris barcelonins. Ho feia en connivència amb l'advocat, que en la mateixa sentència del TSJC, va ser condemnat a set anys de presó.Nascut a Cabacés (Priorat) el 1933, Pascual Estevillel 1990 per l'anomenada, la reservada a juristes de prestigi reconegut. Va ocupar durant dos anys una plaça al jutjat de Terrassa i després es va traslladar a Barcelona. Ja a la capital catalana va començar a investigar casos de corrupció que afectaven empresaris afins a CiU, fet que li va atorgarMés tard, però, va començar a extorquir acusats de bona posició econòmica amenaçant-los amb presó si no satisfeien les quanties que estipulaven ell i Piqué Vidal. Aquesta activitat va durar diversos anys en paral·lel a un, fins al punt que la CiU de Jordi Pujol el va proposar com a vocal del CGPJ l'any 1994.Dos anys més tard renunciaria al càrrec, quan ja pesaven diverses querelles contra ell, en un moviment que, de retruc, comportaria que Pujol cessés l'aleshores conseller d'Economia, un dels homes amb els quals el jutge mantenia una relació estreta. Precisament, el juliol del 1996 se'l jutjava i condemnava per prevaricació continuada i detenció il·legal a sis anys de suspensió en qualsevol activitat judicial.Els expedients judicials contra Estevill continuarien i el 2005 el TSJC el condemnava a nou anys i quatre mesos de presó per suborn, extorsió, prevaricació i detencions il·legals, després de considerar provat que havia mantingut a presó acusats que no van accedir a satisfer les quantitats que ell i Piqué Vidal els exigien per eludir-la.

