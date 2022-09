Rússia amenaça de tallar el gas i el petroli a la UE si decideix limitar-ne els preus

"Crec fermament queque exportem a Europa", ha etzibat aquest divendres la presidenta de la Comissió,. Juntament amb altres, aquesta proposta estarà sobre la taula a la reunió d'emergència dels ministres d'Energia europeus del pròxim 9 de setembre. La resposta deno s'ha fet esperar i ja ha amenaçat de tallar el subministrament a laen cas que s'apliqui aquesta mesura. "Passarà com amb el petroli, simplement", ha assegurat el cap adjunt del Consell de Seguretat rus,La comparativa fa referència al fet que eltambé ha arribat a un acord per limitar els preus del petroli rus i d'altres productes derivats, durant la seva reunió de ministres de Finances que s'ha celebrat aquest divendres. La mesura de resposta al xantatge deamb els recursos energètics es farà efectiva mitjançant la prohibició generalitzada de prestar serveis de transport marítim d'aquests productes, tret que el seu preu sigui igual o menor al fixat per la coalició.En el comunicat que ha emès el G7, els ministres no detallen quin serà aquest. Tan sols han detallat que la xifra es determinarà d'acord amb un ventall de detalls tècnics. "El límit de preusi de forma clara i transparent", han indicat. Tanmateix, seran xifres revisables en cas que sigui necessari. Von der Leyen tampoc ha concretat la seva proposta.El club de països que conformen els, eli el, amb la Unió Europea com a convidada, assegura que la mesura està "específicament dissenyada" per reduir els ingressos de Rússia i la seva capacitat per finançar la guerra, alhora que per limitar l'impacte dels preus globals de l'energia. No obstant això, el viceprimer ministre rus,, ja va avisar dijous que no exportaran petroli a cap dels països que s'adhereixin a la mesura.La UE ha expressat el seu suport a la limitació, ja que "enforteix" elsque ha anat aprovant els darrers mesos. "tractant d'aconseguir la unanimitat dels seus 27 estats membres i poder implementar, així, la mesura al territori", ha assegurat el comissari europeu d'Economia,. Entre els mesos de març i juliol, Rússia ha ingressatper les seves exportacions de petroli i de gas només a la Unió, segons dades de l'

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor