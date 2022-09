El crepuscle d'Arrimadas

Continua el degoteig de desercions

Les municipals i l'ascens del PP, cant del cigne

ja només li faltava que marxés el secretari d'organització. Ja ho ha fet. Es tracta de, una peça clau de l'equip d', que viu el moment més difícil del seu mandat. De fet, la líder taronja viu cada dia episodis pitjors, ja que Ciutadans experimenta una fallida que no fa més que empitjorar a cada pas. El darrer moviment intern l'ha donat, quei exigeix la renúncia d'Arrimadas i la convocatòria d'un. Després de negar-s'hi, l'exdiputada al Parlament ja ha fet saber al seu equip que aquest dilluns plantejarà la convocatòria d'unArrimadas pot estar vivint els seus darrers dies al capdavant de Ciutadans. Si més no, l'acumulació de detractors sembla aquest cop formidable. El manifest crític ve inspirat per una trentena de dirigents, la majoria exercint càrrecs institucionals, però. Hi ha moltes figures del que encara resta dempeus de l'estructura del partit, amb noms com el de la diputada aragonesa; la vicealcaldessa de Saragossa; la d'Alacant,; la portaveu a la Diputació de Jaén,; i un munt de diputats autonòmics i regidors.Som Cs suposa unen el procés d'autodestrucció del partit. Fins ara, la formació patia desercions individuals de totes les sensibilitats , i també l'acció de grups crítics organitzats situats en posicions que semblaven més "progressistes", com és el cas de Renovadors, que dirigeix l'exdiputat català Antonio Espinosa . Ara se li afegeix un corrent intern ubicat clarament a la dreta del partit i que reivindica sense embuts el lideratge de Rivera, que va plegar el 2019 després de la desfeta electoral.En el manifest fet públic, exhibeixen aquesta visió: "El problema de Ciutadans no és el logo ni aquells que van dimitir fa tres anys, sinó les persones que l'estan dirigint aquests darrers anys i que posen per davant els seus interessos personals a l'interès general del partit i d'Espanya". La menció indirecta a Rivera no pot ser més clara. A més, Som Cs retreu a la direcció lai hi posa imaginació quan critica a Arrimadas "els". Els impulsors semblen oblidar també que l'inici de l'ensorrament el va protagonitzar Rivera, forçat a dimitir després de quedar reduït a 10 diputats al Congrés fa tres anys.Aquest estiu Ciutadans ha continuat sent un colador. Dies abans de l'aparició de Som Cs, es coneixien. Una va ser la d', exlíder del partit a Madrid, que va anunciar que es donava de baixa davant la falta d'estratègia i lideratge de la cúpula. Per la seva banda, l'eurodiputat, crític de fa temps, anunciava que deixava Estrasburg per reprendre la carrera acadèmica com a professor visitant a les universitats de Colúmbia i Chicago. En aquest cas, no ho va explicar com un enfrontament amb el partit, però ja feia temps que l'economista anava per lliure.El nou manifest crític agafa la direcció just quan intenta pilotar un procés de. Un terme que no volien emprar però que va ser una concessió als crítics després de l'ensulsiada que van suposar les eleccions andaluses, en què el partit taronja va veure com Fins aleshores, l'estratègia d'Arrimadas havia estat molt conservadora i defensiva davant el procés d'ensorraments electorals. Després d'Andalusia, la direcció s'ha refugiat en un possible(acaronant el terme Liberals) com a taula de salvació. Un procés refundador que hauria de culminar entre desembre i gener. Si hi arriben.La proximitat de les properesi autonòmiques ha posat els nervis de Ciutadans al límit. No sorprèn que entre els signants de Som Cs hi hagi tants càrrecs electes locals. Molts d'ells perceben la propera inundació i no saben com salvar la carrera. A més, el fet que aquesta davallada coincideix i es reforça amb el creixement del PP i el lideratge d', fa encara més agònica la situació a Ciutadans. Arrimadas, de moment, resisteix al Congrés, amb unalineat amb ella.Paradoxalment, l'enfonsament del partit pot acabar sent l'únic que doni a Arrimadas marge per arribar al final de la legislatura. En aquests moments, la incògnita és saber si després de tantes desercions queda prou massa crítica per procedir a un relleu de la direcció en un congrés extraordinari. Que, de celebrar-se i culminar amb lade la líder, es trobaria amb un grup al Congrés esquifit i format per la direcció derrotada. En aquests moments, Ciutadans es pot trobar en la situació de no poder triar ni tan sols un mal menor. L'ha acabat en un crepuscle.

