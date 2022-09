Vídeo | La pluja arriba a Tortosa



Tres comarques en perill màxim per temps violent aquest divendres 👇https://t.co/aHD28s2Vfs pic.twitter.com/50kHPlwWe4 — NacióDigital (@naciodigital) September 2, 2022

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Divendres de 16.03 a 18.03 h.



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados. pic.twitter.com/nuljsYbYNt — Meteocat (@meteocat) September 2, 2022

i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès unexclusivament per aquesta tarda de divendres i només per a tres comarques.L'alerta del Meteocat, al voltant de les 18:03. Durant aquest període, segons la previsió, és probable que caiguin pedres de més de dos centímetres de diàmetre i que les ratxes de vent siguin superiors als 25 metres per segon. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, també hi ha la possibilitat que es produeixin esclafits i/o tornados.el Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta.

