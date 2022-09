La primera vaga de neteja a Barcelona en 40 anys serà aquest 2022 i coincidirà amb la Mercè

Quin és el motiu de la vaga?

-patrona de la ciutat- per "repercutir com més, millor". Així ho ha explicat el president de la Federació de Serveis Públics d'UGT a Catalunya,, en declaracions a Betevé aquest divendres. La notícia l'ha avançat El Periódico.L'aturada ha estat convocada, precisament, per la UGT -el sindicat majoritari de les quatre empreses que formen part del contracte de neteja de l'Ajuntament- pels. Concretament, la vaga començarà el dia 21 a les 21:00 de la nit i clourà el 26 a la mateixa hora, les 21:00.El consistori barceloní va arribar a un acord amb UGT el passat mes d'abril amb el qual es comprometia a fer que les empreses de neteja paguessin als seus treballadors i treballadores. Amb aquest pacte es va evitar una vaga de sis dies, però el cert és que, a hores d'ara, el personal de neteja de la ciutat només ha cobrat l'increment del 2019 i del 2020., segons el sindicat,i, per això, han cridat de nou a la vaga fins que es compleixi amb l'acordat.El president de la Federació de Serveis Públics d'UGT a Catalunya ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar a aquesta situació, ja que feia quatre dècades que no es veia res semblant. No obstant això, ha considerat que els serveis de neteja no han tingut més remei que notificar al departament de Treball l'aturada i ha detallat queEn total, cinc dies de vaga en unes dates especialment importants per a Barcelona en les quals s'acumula molta brutícia als carrers de la ciutat.

