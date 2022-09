Dos nous escàndols sexuals esquitxen Boris Johnson en els seus últims dies a Downing Street

A escasses 72 hores perquè es conegui el successor o successora decom a primer ministre del Regne Unit,truquen a la porta de Downing Street. Els han donat a conèixer els mitjans de comunicació The Guardian i Sky News aquest mateix divendres i afecten dues treballadores del partit conservador. Segons han explicat,de les donesEls dos homes en el punt de mira són un ministre del govern i un dels assessors més importants de Downing Street. Una de les dones ha assegurat haver patiti l'altra ha afirmat que se li van ferEn el primer dels casos, la dona en qüestió és unaconservador que, en una intervenció al pòdcast The Open Secret de Sky News, ha explicat que va ser "agredida sexualment per algú que ara és ministre del govern". Aleshores, ellai ha detallat que no sabia com afrontar el que li passava. "Estava borratxíssima", ha començat a relatar. ". Després d'una estona, vaig dir: Saps què, et fa res si me'n vaig al llit? Així que me n'hi vaig anar. Però evidentment. Llavors em vaig despertar l'endemà al matí i em vaig adonar de què havia passat".La supervivent va explicar la situació als seus companys i al diputat per al qual treballava en el moment dels fets, que la van animar a denunciar-ho a la policia. Però després de fer les primeres passes amb el cos, va optar per no continuar endavant i no va presentar cap queixa formal al partit.. En aquest sentit, un portaveu de la formació ha explicat que tenen un procediment de queixes on, qui ho vulgui, pot denunciar el que consideri "amb total confiança". Segons ell, els conservadors es prenen seriosament "qualsevol queixa" i si es presenta una denúncia d'un delicte criminal, "sempre s'aconsella a la persona afectada que es posi en contacte amb la policia".En el segon dels casos, la dona suposadament afectada és unaque ha afirmat que va patir tocaments inapropiats d'un ajudant de Downing Street que, després, va ser nomenat per a una feina de més alt nivell. La presumpta víctima va presentar diverses queixes sobre el nomenament del seu agressor, però l'home va quedar-se en el càrrec."Quan vaig sentir rumors que ell trobaria feina a Downing Street vaig explicar que el que m'havia passat a mi, també havia passat a altres persones, però no va passar res. Així que(la Cabinet Office)", ha detallat la treballadora del partit conservador, que també ha declarat que va compartir-ho perquèi va pensar que tornaria a fer el mateix amb elles. La suposada víctima també ha assegurat que, en conèixer la denúncia, el cap de l'agressor la va desestimar perquè va considerar que el que passava era queha estat dir que es prenen les denúncies "de mala conducta molt seriosament". L'executiu ha considerat que hi ha indicis "sòlids" per estar preocupats, però que "tots els futurs i actuals empleats del govern estan subjectes als controls i a les verificacions necessàries" i que no fan comentaris sobre "persones concretes".

