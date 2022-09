Hans Boesch: «En un món cada cop més virtual i digitalitzat, la plàstica pot ser un antídot per als infants»

Alumnes de l'Enginy durant una classe. Foto: Arxiu particular

- No. Sense anar més lluny, jo soc un zero a l'esquerra. Quan era jove somiava a ser un van Gogh, però, per sort, vaig adonar-me a temps que era massa cerebral i poc talentós. En canvi, sempre m'ha encantat, i se m'ha donat bé, pensar com enfocar i com plantejar un treball de plàstica per als meus alumnes.- No. Penso que la persona que vol ser artista, però que mai ha aconseguit viure d'això -és a dir, l'artista frustrat-, al final s'acaba dedicant a l'ensenyament, no perquè li agradi ensenyar, sinó perquè ha de viure d'alguna cosa. I jo, això, no volia que em passés a mi. Per això ho vaig desestimar de bones a primeres.- Picasso, el meu artista favorit, va dir que "l'art serveix per treure's la pols de l'ànima". Mirar un quadre que m'agrada, m'emociona, i transmetre aquesta passió als alumnes és, com a mínim per a mi, la condició més important per ensenyar plàstica.- Jo diria que sí. La meva experiència és que a educació infantil la treballen molt bé, d'una manera molt atrevida i creativa. A primària, el professorat considera la plàstica com una assignatura molt important, però a l'hora de la veritat, els governs prioritzen molt més les assignatures troncals. Només cal recordar el debat de la sisena hora! Al final, es va aprofitar per fer més música, més esport o més plàstica? També s'ha de dir que, per exemple, comparat amb Àustria, la infraestructura perquè això sigui possible és pràcticament inexistent. Sort que hi ha molts professors que fan un sobreesforç malgrat totes les limitacions.- En un món cada cop més virtual i digitalitzat, la plàstica pot ser un antídot per als infants. És trist perquè cada cop hi ha menys espais on experimentar. No hem d'oblidar que les activitats creatives són idònies per treballar les emocions des d'una vessant més lúdica, més oberta i més lliure de judicis.