Tret de sortida a les obres de la imperial Biblioteca Provincial de Barcelona

Un projecte que s'ha dilatat en el temps

Una biblioteca imperial

Elarrencaran les obres de la futura, ubicada en un solar cedit per l’al costat de l’Estació de França. L'equipament destacarà per la seva mida i extensió, amb una superfície de 16.000 metres quadrats útils, una planta de 180 metres de llargada i capacitat per acollir 600.000 volums. Elinvertirà en la seva construccióEs tracta d'un projecte que es va anunciar l'anyi es va aprovar el 2010, tot i que s'ha anat posposant fins ara. Els primers mesos, es demolirà una ala de l'i es farà l'adaptació arquitectònica del projecte. La construcció arrencarà el 2023 i el recinte hauria d'estar enllestit l'any. Un cop acabada, la gestió correspondrà a laLes tres administracions implicades han celebrat aquest divendres l'entesa per tirar endavant "" la biblioteca pública estatal amb major inversió fins al moment, que ha estat "llargament esperada". El mateix ministre de Cultura,, ha reconegut aquest divendres des de Barcelona que aquest és un projecte queper diverses raons, i s'ha referit a l'origen del projecte, en temps del ministreEls canvis d'ubicació i les desavinences entre administracions sobre el destí final i la urgència de l'equipament van tenir el projecte paralitzat durant anys. La-composta per l'estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona- va reprendre l'activitat el setembre passat, després de set anys sense reunir-se, i va reactivar el projecte de construcció redactat el 2010."Barcelona era unaen la xarxa de biblioteques provincials", ha reconegut Iceta. La consellera de Cultura,, ha apuntat que l'equipament és "laque faltava" en el sistema nacional de biblioteques i ha recordat que arriba després de "molts anys d’insistència" per part del seu departament.Tot i la bona entesa actual entre administracions, que han celebrat les tres, encara no hi ha consens sobre el nom de l'equipament. La biblioteca podria abandonar l'adjectiu "Provincial" a favor de "", per bé que també podria acabar portant el nom d'algun personatge rellevant del món cultural, tal com ha aventurat el ministre Iceta.Al seu torn, el tinent d'alcaldia de Cultura de l'Ajuntament,, ha lloat la tasca i la paciència de l'equip d'arquitectes que va redactar el projecte el 2010 i l'haurà d'adaptar als requisits tècnics i de tota mena de l'any 2022. "És un molt bon projecte,", els ha felicitat Martí. L'edil ha dit que malgrat els endarreriments, la biblioteca arriba quan Barcelona està "en les millors condicions" per acollir-la, amb una xarxa de biblioteques municipals de més de 40 equipaments.Amb més de 16.000 metres quadrats de superfície útil i una planta de 180 metres de llargada, es calcula que la nova biblioteca tindrà capacitat para albergar uns. L'edifici és obra de l'arquitecte, qui l'ha dissenyat amb la vocació que esdevingui un espai "atemporal". Tindrà una estructura de tres volums, de menys a més alt des del carrer, per tal de no tapar el lateral de l'edifici principal de l'Estació de França.Els espais de la futura biblioteca estaran dissenyats ambd’accessibilitat, adaptabilitat, confortabilitat, sostenibilitat i eficiència energètica. A la, es disposaran sales de lectura, sales d’informació, una sala d’accés al fons general i especialitzat, un fons infantil i juvenil, una sala de premsa diària, una sala d’actes, sales multifuncionals, punts d’accés a internet, màquines d’auto-préstec, una zona de descans, zona d’exposicions, una cafeteria-llibreria, un auditori i una zona d’aparcament.

En les àrees d’accés restringit, hi haurà zones de treball i de depòsits especialitzats per a la conservació de les obres ingressades per depòsit legal corresponents a les obres editades a la demarcació de Barcelona.

