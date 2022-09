Si Instagram vol verificar el teu compte amb el tic blau, vigila: és una estafa

Nova estafa a. Es tracta de l'"", una campanya de, tècnica que consisteix en l'enviament d'un correu electrònic per part d'un ciberdelinqüent que simula ser una entitat legítima amb l'objectiu de robar diners o informació. Els estafadors intenten enganyar els usuaris amb les insígnies que proporcionen autenticitat als perfils de les persones públiques, de les empreses o de les marques.La revista tecnològicaha informat que els analistes d'amenaces de, un servei de seguretat del correu electrònics que funciona amb intel·ligència artificial, van detectar uns correus electrònics sospitosos que informen els destinataris que Instagram ha revisat els seus comptes i els considera "". A més, el missatge insisteix els usuaris perquè completin un formulari amb la finalitat de reclamar la seva insígnia de verificació en les 48 hores vinents.

Tot i que la campanya mostra signes de frau, els enganyadors s'aprofiten de la distracció i l'entusiasme que tenen els usuaris per actualitzar l'estat del vostre compte. El procés de l'estafa es basa en un formulari de tres etapes tenint en compte que cada pas mostra els logotips d'Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger i Meta en un intent de crear una sensació de legitimitat. Primer es demana el nom d'usuari, després les dades personals i, finalment, la contrasenya.

Per evitar l'estafa, cal saber que la xarxa social no contacta amb els usuaris per oferir el tic blau, sinó que cal sol·licitar-ho a través de la. Un altre factor a tenir en compte és que les insígnies blaves d'Instagram estan reservades per a figures públiques, celebritats i marques famoses.

