El restaurant de Barcelona amb llits per fer la migdiada

Ets d'aquelles persones que necessita? Ho passes malament quan surts a menjar fora i no pots estirar-te els vint minuts reglamentaris al sofà? Laés una tradició "typical spanish" que molta gent compleix dia sí dia també. I és que alguns aliments produeixen més serotonina, el neurotransmissor que regula la son, i ens venenUndeha trobat la solució ideal perquè els seus clients visquin i gaudeixin d'una experiència completa. El recentment inauguratde la capital catalanaha habilitat una, però intensa, després de dinar. A més, estirar-s'hi éssi es demana el plat estrella del restaurant, un roll de marisc, que té un cost d'entre 8 i 12 euros.El ", així és com anomenen aquest espai dedicat a les migdiades, compta amb diversos cubicles ambper si algú vol una mica de llum per llegir. A més, sónestrictament. "No és compartible, de cap manera", va explicar l'encarregat del local a EFE.Els responsables del restaurant ja es van trobar aquest racó a l'interior quan el van llogar. L'empresa promotora,s'ha associat amb ells en format dei tenen un negoci compartit. Qui més ho aprofita, segons indiquen, són els turistes que han estat tot el matí voltant per la ciutat.

