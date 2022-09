Crida a fer-se soci d'un grup de consum

Els prestatges de la llibreria La Capona, buits a l'espera de la reobertura. Foto: Josep M. Llauradó

Obertura amb l'Amparito, per Santa Tecla

L'única incògnita, el personal

La llibreria La Capona per dins, abans del seu tancament al juny. Foto: Josep M. Llauradó

Que la gent no hi deixi d'anar pel canvi de cares

Relleu confirmat a la. Després de 25 anys, aquest passat mes de juny els propietaris van abaixar la persiana per lai posteriorment s'havien donat tot l'estiu per negociar un possible traspàs. Finalment, després d'haver, aquest divendres s'ha fet públic el nou projecte que assumirà el repte de fer funcionar el negoci, això sí, mantenint -si les negociacions així ho conclouen- els tres treballadors contractats actualment i una nova incorporació que dirigirà aquesta nova etapa.Darrere del projecte hi ha la, que fins i tot ha habilitat un web per explicar a la ciutadania com i quan reobriran el local del carrer Gasòmetre. Després de diversos mesos treballant-hi, segons ha explicat Jordi Collado, director de la cooperativa, donaran continuïtat a un model de comerç introduint-hi el factor cooperatiu. Ricard Espinosa, Pitu Rovira i Pau Espinosa "no s'acomiaden, estaran molt a propet, per aprendre el negoci i la seva manera de fer", ha comentat Collado en un inici de traca que estava previst per Sant Magí, el 19 d'agost, però que per les negociacions amb el propietari del local s'han allargat més del desitjat. A última hora del mercat d'estiu, el 31 d'agost, finalment ho van poder tancar.Els mateixos membres de la cooperativa reconeixen que no venen del món literari ni editorial, per la qual cosa van decidir el 24 de juny passat trucar a Oriol Picas, un tarragoní d'adopció amb 15 anys d'experiència a la "competència" -la llibreria Abacus, del mateix carrer- i que va desembarcar a la ciutat el 2004. En la presentació Picas ha explicat que la seva idea és allargar "25 anys més" la vida de La Capona.La llibreria La Capona es va obrir al 1997 de la mà dels. Tots tres continuaran lligats al projecte, assessorant els nous amos i aportant la seva. Ara bé, segons han explicat,: apostaran per la, així com per les. Alhora, si bé aprofitaran el mobiliari, tenen prevista unaper tal que sigui més amable per al client.La iniciativa de Combinats no serà finançada exclusivament amb fons propis, sinó que. La quota inicial és de, que seran descomptats de les compres fetes durant l'any. Al 2023, l'objectiu és acabar constituint-se com a cooperativa.A banda de poder fer reserva prèvia de novetats, la cooperativa oferirà una agenda d'activitats per a les quals els socis tindran descomptes i prioritat. De fet, aquesta és la filosofia que han volgut heretar de l'anterior negoci, que especialment al principi va esdevenir una la ciutat de Tarragona.A banda, instaran els socis a què maquin el camí o l'estratègia durant tot el procés, alhora que s'obren a socis que facin aportacions més elevades, especialment en la primera tongada. "Quan es va anunciar hi va haver un daltabaix mediàtic i ciutadà i ens va sorprendre molt", ha assenyalat Pitu Rovira. Per aquest motiu volen apuntar alt i es posen un mínim de 300 associats i amb la vista posada en uns òptims 500.Abans que la relíquia del braç de Santa Tecla es torni a amagar dins la Catedral, els impulsors del "relleu generacional" de La Capona prometen haver reobert, tinguin o no tinguin els 300 socis mínims estipulats. "La llibreria té la viabilitat assegurada", ha afirmat Jordi Collado, que a més ha apuntat al moment previ a què "surti l'Amparito per Santa Tecla" pel que fa al termini en el que estan treballant.La feina principal en aquestes escasses dues setmanes és la de recuperar part del volum de llibres que ompli les prestatgeries, que no es mouran de lloc. Preguntats sobre si havien negociat que no es retornés el catàleg, els promotors han destacat que el seu és un projecte en què "hi haurà un canvi, amb un fons més dinàmic i més curt", tenint en compte que podran aconseguir els llibres en un marge de 24 a 48 hores. Això sí, "mantindrà la seva imatge i la seva essència", amb alguna modificació per exemple en l'exposició dels volums, més de cara que de llom.Els tres treballadors de La Capona compaginaven fins ara la seva feina amb la dels tres propietaris. Aquesta situació canvia amb la nova etapa, ja que Combinats aposta perquè en comptes de tres directors d'orquestra -ara ja jubilats- només n'hi hagi un, Oriol Picas. La cooperativa hi ajudarà des de fora, amb una "plataforma de gestió compartida", però ara per ara és la principal pedra a la sabata per la reobertura. Picas considera que sí que és "viable" obrir el local amb 4 persones darrere el taulell i no amb 6, ja que "el còmput d'hores serà bastant similar", assegura, "amb l'equip que hi ha".Pel que fa als tres socis fundadors, Pitu Rovira i els germans Espinosa, han comentat que estan disposats a donar-los suport "que calgui", "perquè aquest nom no deixa de ser el projecte de la nostra vida". Rovira els ha desitjat "que tingueu molta sort i no tindre por a treballar".El suport "des del darrere", doncs, està garantit, especialment a l'inici. "Hem de marxar, però no marxem gaire lluny", ha dit Ricard Espinosa, alhora que ha fet una crida a "la gent que quan tancaven venien i lamentaven el tancament" que "perquè han canviat les cares, no deixin de vindre, sobretot al principi". És més, ells mateixos s'apuntaran com a socis del nou grup de consum.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor