La discreta indicació al pot de maionesa Calvé Foto: OCU

Una de les moltes conseqüències de laés l'escassetat de determinades matèries primeres. Això ha provocat que alguns productes alimentaris hagin hagut de modificar els seus ingredients, el qual ha d'estar reflectit a l'etiquetatge. L', molt utilitzat a Catalunya, és un dels recursos que s'han vist més afectats. L'ha compartit alguns dels productes que han hagut de fer aquest pas, però que no ho indiquen correctament.Amb la nova llista d'ingredients, cal modificar les etiquetes i imprimir-les, el qual suposa un sobrecost per a les empreses, així com un temps d'adaptació. És per això que elva aprovar unque, de manera excepcional, flexibilitza el procés de retiquetatge dels productes per a les empreses, per facilitar la seva adaptació a les noves circumstàncies. Una de les noves facilitats és que no cal variar l'etiquetatge, però sí indicar la modificació d'alguna manera.Laha canviat l'oli de gira-sol pel de soja, però manté la seva llista d'ingredients a l'etiqueta. Al seu torn, n'avisa amb una impressió amb tinta en un lateral de l'envàs. En el cas de les, la indicació està a la part frontal de l'envàs, però en tinta negra sobre un fons fosc, el qual en dificulta la lectura. El més greu és que manté la indicació que estan fetes amb oli de gira-sol en un dibuix destacat a la bossa.

