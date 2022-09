Després del debat de política general que donarà el tret de sortida a l'inici de curs a finals de setembre al Parlament, el focus de la política catalana se centrarà, si res no canvia, en laper l'exercici vinent, uns comptes especialment sensibles aquesta temporada enmig d'una crisi socioeconòmica derivada de la guerra d'Ucraïna i la pandèmia. Davant de l'alta complexitat, el Govern ja ha manifestat la seva voluntat d'aprovar-los abans que acabi l'any, i el conseller responsable d'aquesta cartera,, ja ha fet durant el mes de juliol uns primers moviments i contactes per aconseguir els suports necessaris. El PSC no vol ser menys en aquesta aritmètica i ja ha avançat que ara, amb la tornada de les vacances de l'estiu, mostrarà la predisposició per negociar ¡ treballar els comptes."El PSC ha de formar part del diàleg i les consultes sobre els pressupostos" ha declarat la portaveu socialistaaquest divendres en una atenció als mitjans en el marc de la celebració d'una reunió del govern alternatiu dels socialistes, on també ha avançat que dilluns ella mateixael conseller Giró per treballar els pressupostos. Segons Romero, el Govern d'ERC i Junts no necessita només el suport del PSC, "sinó de tots els grups de la cambra".Aquesta predisposició del PSC d'entrar en la governabilitat no és nova. La mà estesa dels socialistes, caps de l'oposició, és constant, tot i que de moment l'executiu de Junts i ERC assegura que no són els socialistes els socis preferents. En el pacte de Govern era la CUP qui en teoria hauria d'ocupar aquest lloc, però allò signat es va començar a esquerdar quan la formació anticapitalista va veure insuficients els avenços en els comptes i va optar per no facilitar la seva aprovació. Va entrar a la palestra llavors la formació de, els comuns, que vani que ara demanen un tracte preferent en aquesta negociació.Sigui com sigui el focus sobre els pressupostos serà després de lai del debat de política general. Aquest divendres mateix la jornada ha arrencat amb l'anunci que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no assistirà a la convocatòria de l'ANC . Preguntada per aquesta qüestió, Romero s'ha limitat a respectar la decisió i ha demanat al cap de l'executiu que "i representant tots els catalans".Les declaracions de Romero arriben després de dues jornades de treball dels socialistes per "preparar el curs polític", on han programat la feina per fer entre setembre i maig de 2023, i on han fixatper treballar en aquesta temporada i donar "solucions als problemes reals de la gent". Així mateix, han aprovat tres documents de propostes sobre l'inici del curs escolar, sobre el reforçament del sistema de salut i sobre la sequera.

