Piqué emprèn accions legals contra la premsa que l'«assetja» per la seva vida privada

"Gerard Piqué voli restablir els seus drets a la intimitat, la seguretat i la tranquil·litat" explica el comunicat que han emès els advocats del jugador del Barça arran de l'"" que asseguren que està patint per part de determinats mitjans i periodistes. És per això que han anunciat que emprendrani que han sol·licitatDes que el central de la Bonanova ivan fer oficial el seu divorci el mes de juny, la vida privada de Piqué ha passat a ser d'interès per a determinats sectors de la premsa. El seguiment d'alguns paparazzis ha estat continu, amb "", segons interpreta el seu equip legal.Tanmateix, el comunicat recalca que Piqué entén i respecta el paper dels mitjans de comunicació en la societat, que considera "". Per aquest motiu, el central ha aprofitat per "" el respecte i el "rigor informatiu" d'alguns mitjans. ", aplicant el sentit comú", acaba el text.

