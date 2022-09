Aragonès no serà a la manifestació de la Diada per l'enfocament proposat per l'ANC

Protagonisme en els actes institucionals

va participar en la manifestació convocada per l'ANC en la Diada de l'any passat . Ho va fer al costat de la cúpula d'i en companyia d'una àmplia representació de consellers del Govern, en una concentració en què es van sentir xiulets cap a dirigents republicans. Aquest any, en canvi, no hi serà present, tal com ha avançat RAC1 i ha confirmat. Així ho han apuntat fonts oficials del, que detallen que no seria "" formar part activa de la marxa tenint en compte el "plantejament" dels organitzadors, de confrontació amb elsi les. Fonts governamentals afegeixen que l'enfocament de la manifestació pot aprofundir en les divergències de l'independentisme.L'entorn d'Aragonès, que destaca que el president de la Generalitat ha participat en les manifestacions de la Diada des de la seva adolescència, posa l'accent en la necessitat que l'actuï de forma unitària en l'actual etapa per fer passos endavant cap a l'. Fonts governamentals consultades per aquest diari, que insisteixen a fer una crida a la ciutadania peren elsde l'Onze ded'enguany, apunten que l'objectiu de l'executiu és l'horitzó d'emancipació nacional. La portaveu del Govern,, ho ha destacat en les seves compareixences públiques.Conscients del clima deque regna a l'independentisme -il·lustrat en episodis com el de la suspensió de la presidenta del Parlament, que aquest dijous va tenir un nou capítol a la cambra catalana-, a Palau recorden que el president és partidari de compartir els espais de reivindicació que "busquen sumar" i que persegueixen la "transversalitat" del moviment". El president ha demanat reiteradament que els actors deldeixin de "mirar-se de reüll".A diferència del líder de l'executiu, des de Junts s'han afanyat a fer públic que el vicepresidentsí que assistirà a la manifestació. "Hi aniran tots els consellers", remarquen fonts de la formació, que assenyalen que la concentració és "independentista", no en contra dels partits. El secretari general de Junts,, ja va indicar aquest dijous que acudiria a la manifestació. "Des dels 11 anys, l'Onze de Setembre he estat al carrer, menys els anys que he estat a la presó", va assenyalar l'exconseller de la Presidència. "Pot ser que els polítics sentim coses que no ens agrada sentir, i hem d'escoltar la gent.", va ressaltar.L'absència d'Aragonès no ha estat ben rebuda per part de l'ANC, tal com es desprèn de les declaracions que ha fet, la seva presidenta, a Vilaweb. "No s'entén que el president de la Generalitat es faci fotos amb el govern de Madrid i no se la vulgui fer amb centenars de milers de catalans demanant la independència, una reivindicació que el seu partit porta a programa electoral", ha indicat Feliu, que també ha ressaltat que l'Assemblea "lluita a favor de la independència, no contra ningú", però queAragonès ha optat aquest any per seguir el camí que va protagonitzarmentre era president de la Generalitat. L'exlíder de, quan ocupava el despatx a Palau, va optar per no assistir a cap de les mobilitzacions (2012, 2013, 2014 i 2015), i s'hi va estrenar quan ja era expresident, el 2016. Precisament, la mobilització d'aquell any, que va ser descentralitzada,hi va debutar com a president en el tram de Salt. L'ara eurodiputat deva repetir en la manifestació del 2017 a Plaça Catalunya, pocs dies abans de la celebració del referèndum de l'1-O., en la seva etapa com a president, va optar per manifestar-se amb bona part de membres del seu Govern cada Diada.El que està confirmat és el protagonisme d'Aragonès en els actes institucionals. Dimecres que ve, a Mollet del Vallès, entregarà la Medalla d'Or del Govern a la il·lustradora, així com al farmacèutic i col·leccionista d'art. Dijous de la setmana següent serà present en l'acte de concessió de la Medalla d'Honor del Parlament a títol pòstum a la cantant que va morir el 22 de juliol passat , i al músic traspassat el 6 de març , distincions que també rebran els pedagogs. El dissabte previ a l'Onze de Setembre pronunciarà el discurs institucional de la Diada des d'Empúries i, diumenge, encapçalarà la delegació del Generalitat que farà l'al monument de, a banda de presidir l'acte oficial del vespre a les columnes deEn la presentació dels actes institucionals de la Diada, el Govern també ha exhibit ladel concurs convocat per l'executiu per crear lade l'Onze de Setembre. A càrrec de l'estudi de disseny gràfic 131, el treball escollit posa l'accent en "les arrels de la història recent" del país, perquè evoca fets transcendents del darrer segle, tal com ha destacat Plaja en la seva compareixença. El cartell reivindica l'escriptorai ret honor a la perseverança en el camp cultural, i reivindicació política i social. L'obra vencedora, d'entre una vuitantena de propostes presentades, es mostrarà en unaalal costat dels deu treballs finalistes.

