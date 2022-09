entrevista

A totes les festes majors hi ha aquells que treballen a l'ombra. Són persones que s'en van a dormir i es desperten abans que ningú. Aquells que hi són abans que tot comenci i que tornen aparèixer un cop tot ha acabat. Estem parlant delsA Olot, enfa 25 anys que treballa a la brigada i sap molt bé què significa organitzar unes Festes del Tura. Des d'en 12 és el cap de secció i ha de coordinar unque durant les festes seran aquells que ningú veu, però que sempre hi són.- Ja ens estem trobant que la gent està molt il·lusionada i amb moltes ganes. Torna a haver-hi la rutina de ganes de festa i agrada que es vagin muntant les places.- Hem anat repartint coses als espais. Als claustres del Carme ja hi tenim cadires, l'escenari a la plaça Major...

- A mi m'agrada. Les dues o tres setmanes abans de Festes estàs neguitós per saber si el temps et deixarà muntar o tindràs algun imprevist. Però quan surts i veus els Gegants i l'ambient de Festes, això ja t'omple les dues setmanes que has tingut abans. El que sí que hem de dir és que per Festes del Tura està molt clar el que hi ha. Quan fas una festa de barri, per exemple, et demanen un número poc concret de cadires, però des de la Comissió de Festes això no passa i està molt ben determinat el que s'ha de fer. Això t'ajuda a muntar fàcilment.- La gent d'Olot ho sent molt. El que m'impacta més és quan surten els Gegants. Veus la cara d'il·lusió dels nens, però també de la gent gran. Per exemple, quan posem cadires a la plaça, hi ha gent adulta que des de les set del matí està esperant per agafar lloc per veure els Gegants.- Unes dues setmanes abans i acaben unes dues setmanes després.- Jo diria que sí. És el moment en què es mou més material. Hi ha altres moments com la cavalcada de Reis, però és una altra infraestructura amb menys material i personal.- Principalment, el moviment de material, que són taules i cadires. Per exemple, quan hi ha un concert posem mil cadires i les tornem a treure o a les Paelles portem taules per 400 persones i les tornem a recollir. Estem molt compaginats també amb la policia per tot el que pugui passar. Estem d'ajuda pel que faci falta.- Sí. A les Festes del Tura ningú fa el seu ofici. El paleta de la Brigada remena cadires, el llauner també o el fuster munta escenaris.- No n'hi ha. Te'n vas a dormir amb la festa i quan t'aixeques a quarts de sis del matí, encara no s'ha acabat. Deixes la festa amb ànims normals i després veus la festa del jovent.- Sí, descanses. Tot i que també hi ha coses petites que no te'n pots descuidar com el truc, el dinar de rugbi, etc.- Costa perquè a nosaltres ens truca tothom i sempre has d'estar disponible. Si que intentem dormir una mica quan pleguem cap a la mitjanit fins a les sis del matí. Sempre es queden, però, els electricistes que són qui tanquen les nits.- Quan hem de córrer més és quan s'encavalca el concert de Festa Major i el concurs de paelles. No tenim tantes cadires per a la plaça Major i el passeig de la Muralla. Ens toca córrer i per no entrar amb camions a la plaça Major, baixem a peu els carros de les cadires fins al concurs de paelles. Són nervis al moment. Cal anar una mica a la idea.- Tenim molt bon contacte amb tots els Ajuntaments, i també a la inversa. Olot no s'ha negat mai a deixar material a cap Ajuntament. Per Festes, per exemple, Santa Pau ens deixa la carpa que va a la plaça de Campdenmàs i també Sant Joan les Fonts ens deixa cadires. Anem compaginant, per no haver de comprar una cosa que a la resta de l'any no servirà.- La veritat és que sí. I és una de les coses que t'entristeix més. Després de Festes del Tura ens trobem força desperfectes. És molt volum de gent i això fa que hi hagi més possibilitats que el mobiliari urbà quedi danyat.- Ja m'hi he acostumat. Sí que em va costar quan vaig tenir mainada, però intentava compaginar-ho una mica. Vaig trobar a faltar acompanyar els fills a veure els Gegants, però intentava trobar moments.- He treballat amb gent diferent i s'ha anat canviant d'estructura, però en general sempre s'ha seguit unes pautes semblants.- Veig que la gent en té moltes ganes. He fet un seguiment de les festes de poble i han tingut molta gent. Aquesta gent vindrà a Olot. Potser el fet que hagi començat l'escola farà que algun jovent no se les esperi tant, però si el temps acompanya, això ho és tot.- Tinc la sort de treballar amb una Comissió de Festes que té molt clar les coses com s'han de fer. Si hi ha previsió de pluja, van esperant i quan diuen que sí, és que sí, i no dubten en si es fa o no. També ens hem trobat molts anys en què ho tenim tot parat i surt el núvol negre. Per tothom, la pluja és el pitjor enemic.- Que la gent gaudeixi. Crec que es fan coses perquè puguin gaudir el més petit i el més gran de la casa. Crec que dos anys és molt de temps sense Festes i crec que la gent en tindrà moltes ganes.

