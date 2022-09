Roben a Jordi Turull a les festes de Sants i li trenquen els vidres del cotxe

El secretari general de Junts per Catalunya,, va patir un robatori al seu cotxe divendres passat, durant les, mentre sopava amb uns companys de formació. Així ho ha avançataquest divendres i ho ha pogut confirmar. Quan tornava de la trobada amb la líder del partit a Barcelona, va trobar-se amb què li havien rebentat el vidre de la porta del copilot i li havien sostret una motxilla.A l'interior de la motxilla robada, hi haviaque no seria rellevant, llibretes amb notes personals i importants pel polític i medicines. El lladre no va emportar-se cap altre pertinença de valor, ha deixat intactes unes ulleres de sol i el teletac, tot i que va remoure tots els compartiments.Turull ja ha denunciat els fets a la comissaria delsde l'Eixample. No obstant això, el cos policial català encara està intentant identificar i localitzar els lladres que van protagonitzar els fets. Els robatoris se succeeixen a la ciutat comtal. Aquest mateix divendres, els Mossosque, presumptament, haurien comès deu robatoris amb força a establiments comercials de la ciutat el darrer mes.

