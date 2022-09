El canvi a les matrícules que espera la DGT aquesta tardor

L'entrada al nou segle i mil·lenni va suposar un canvi important en lesa l'estat espanyol. Es va passar de, en què la primera lletra (o dues) de la placa indicaven la regió on s'havia matriculat el vehicle, a lesAra, vint anys després, la DGT arriba a unEs farà el salt a lael dia que un vehicle porti la lletradesprés de tres anys. La darrera matrícula emesa per la DGT aquest 1 de setembre porta les lletres LZZ i, per tant, si res canvia, a mitjans de setembre s'instal·larà la primera matrícula amb la lletra M:El perquè deen les matrícules espanyoles és senzill: volien evitar paraules malsonants alhora de facilitat la llegibilitat de les combinacions. Hi ha una altra prohibició: les lletres dobles, com la CH o la LL, la Q o la Ñ.El mètode de matrícules que va entrar en funcionament a principis d'aquest segle permet tenirEls creadors van optar per aquest mètode, ja que els permetia tenir matrícules diferents durant 40 anys. Ara, a la meitat de la sèrie, més o menys s'han complert les prediccions. Queden, doncs,si ningú canvia el sistema abans.

