Dos detinguts per presumptament haver comès 10 robatoris violents a comerços de Barcelona

Les Unitats d'Investigació de la comissaria de Gràcia i de Sarrià-Sant Gervasi dels Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que, presumptament, haurien comès deu robatoris amb força a establiments comercials de la ciutat el darrer mes. Segons un comunicat de la policia catalana, també poden estar relacionats amb un delicte de furt d'ús de vehicle i un delicte de robatori amb violència. Els districtes on actuaven eren Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi, Eixample i Horta-Guinardó.



La investigació es va iniciar després de constatar que s'havien registrat diversos robatoris amb força on els autors dels fets feien servir un mateix patró de conducta: es desplaçaven en una moto de color blau que havien sostret a principis de juliol. El primer fet denunciat va tenir lloc el 26 de juliol, quan el propietari d'un restaurant va denunciar que li havien trencat els vidres del local, li havien sostret 200 euros i després havien fugit en una moto de gran cilindrada.

Els Mossos van obrir una investigació i el, després de ser alertats d'altres incidents, van localitzar una persona que estava amagada sota un vehicle i que va resultar ser un dels presumptes autors. Posteriorment, van poder identificar i localitzar el segon individu i el van detenir a prop del domicili on vivia.Els investigadors van feren els domicilis dels detinguts on es va localitzar roba utilitzada en els robatoris, una capsa de cabdals amb nom de l'establiment on havien comès un robatori amb violència, i altres caixes registradores. Els detinguts han quedatdesprés de passar a disposició judicial, tot i que els agents no descarten que estiguin implicats en més fets delictius.

[plantilla virals]

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor