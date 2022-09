Sis detinguts a Mont-roig del Camp per prostituir dones estrangeres

El Cos Nacional de Policia (CNP) ha detingut sis persones per prostituir dones estrangeres a, al Baix Camp. Els agents de policia van inspeccionar aquest passat mes d'agost un local ubicat en aquesta localitat després de detectar-hi a finals de l'any passat. Entre d'altres, s'oferien serveis sexuals de dones a la mateixa zona.Fruit de les gestions iniciades el novembre de 2021, es va poder identificar diversos membres d'una mateixa organització i que hi feien diferents funcions. El màxim responsable de la xarxa es dedicava a recaptar els diners i comptava amb uncom a titular del local. Altres membres de l'organització eren els encarregats de traslladar les noies en vehicles i publicitar l'activitat mitjançant anuncis, així comEn el moment de la inspecció es va poder constatar la presència d'11 persones de diverses nacionalitats entre les quals hi havia sis dones d'origen colombià, dues d'elles en situació irregular a l'Estat.El modus operandi d'aquesta organització era captar dones estrangeres i en situació irregular que es trobessin en condicions precàries i amb elevades necessitats econòmiques. Les dones amb què es van entrevistar els agents van declarar que eren obligades a estarper realitzar serveis sexuals en cas que hi anés algun client.Totes elles tenien prohibit sortir del local a partir de les 4 de la tarda, que era quan hi havia més afluència. A més, l'organització els treia dels seus ingressos les despeses d'alimentació, allotjament i higiene, entre d'altres, per la qual cosa eren coaccionades a viure en uni en condicions precàries.L'operació duta a terme per la UCRIF de Tarragona (Unitat Contra Xarxes d'Immigració i Falsedats Documentals), ha comptat amb la col·laboració amb la Policia Local de Mont-Roig del Camp, es va desenvolupar en dues fases i va culminar el mes d'agost passat amb la detenció dels seus sis integrants.. Els detinguts van ser posats a disposició del, i van quedar posteriorment en llibertat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor