Rosalía treu una nova cançó amb Romeo Santos

Enmig de la gira mundial Motomami Tour , Rosalía continua ocupant bona part de les portades de l'àmbit musical. Després d'anunciar per xarxes socials una col·laboració,han llençat ", un tema que combina els ritmes flamencs de la cantant catalana i els llatins de l'artista novaiorquès. L'de la cançó s'ha publicat aquest divendres a la matinada.El tema és una de les col·laboracions que Romeo Santos farà en el seu disc, que encara no té data d'estrena i que comptarà amb la presència d'altres músics com. A més, un dels aspectes més comentats a les xarxes socials és un dels noms que signa "El pañuelo":una de les figures més emblemàtiques de la branca flamenca.No es tracta de la primera col·laboració entre Rosalía i Romeo Santos. Els seus camins van unir-se per primer cop ela República Dominicana, en un concert de la bandai que lidera Santos. El grup musical va utilitzar l'espectacle com a acomiadament i van tocar els seus grans hits, entre els quals destaca ". Sorpresa increïble per al públic quan van veure que sortia a l'escenari RosalíaAixí, la col·laboració entre els artistes era un secret a veus que, tard o d'hora, arribaria a les plataformes. Ara caldrà estar pendents de l'. Per ara, però, ja s'ha pogut veure un avançament del vídeo a les xarxes socials de la catalana i al YouTube.

