Mor als 102 anys Tomàs Dalmau Colom, un dels últims membres de la Lleva del Biberó

Aquest dijous, 1 de setembre, ha mort a Manresaa l'edat de 102 anys que havia complert el 29 de juny passat. Tomàs Dalmau va ser un d'aquells joves manresans de 17 anys que enquadrats en l'anomenada "(al Bages només en queden dos) van veure com, en el millor dels casos, se'ls estroncava la joventut per sempre. Mobilitzat el 27 d'abril de 1938, queia en mans franquistes el 24 de maig.La seva experiència alva ser breu però va ser simptomàtica de com anava aquella guerra a la qual havien estat cridats mentre encara gairebé jugaven al carrer. En el cas del Tomàs Dalmau, quan el van fer presoner al front del Segre, encara duia. En el primer combat ja el van capturar; elsi van ser aquests els que van envoltar els republicans.El nombre de morts i de ferits feia feredat; de tant pujar i baixar un turó que havien de conquerir, Dalmau es quedà sense les espardenyes amb què va sortir de casa, va acabar descalç, però sortosament viu: "Vami allà vaig quedar presoner. Veies gent però no sabíem si eren dels nostres o dels altres. Des de dalt veiem laque ja eren dels feixistes".Tomàs Dalmau ha estat memòria viva d'aquella guerra i dels seus horrors afegits. Membre actiu de l', va explicar sempre i sense entrebancs la seva experiència a tot aquell que se li va acostar per a saber.En el portal Memòria.cat es poden veure i llegir diverses entrevistes que li van fer (cal fer cerca amb la lupa perquè apareix en diversos webs del portal).

