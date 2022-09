La plaça de Tudela de Segre «engoleix» una furgoneta amb dues persones a l'interior

majúscul el que han tingut aquest dijous els dos ocupants d’una furgoneta que pretenien aparcar a la plaça major de, entitat municipal que depèn d’Artesa de Segre.Un gran esvoranc s’ha obert al terra i ha engolit literalment el vehicle, que ha quedat parcialment enterrat. Els seus dos ocupants n’han pogut sortir il·lesos. Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació de, que ha analitzat el terreny per determinar si hi havia mésper a vianants i vehicles.Tècnics del consistori d’Artesa també s’han desplaçat fins a la zona, per bé que no han concretat quines han estat les. Sí que es coneix, no obstant, que aquest espai ha patit nombroses filtracions d’aigua.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor