Raquel Sánchez, sobre el finançament de l'AP-7: «La vinyeta és una opció»

Augment del dèficit fiscal

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,ha remarcat aquest divendres quedes que es van alliberar els peatges el setembre passat. Ho ha dit en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio en què ha tornat a obviar les constantsque acumula l'autopista a causa de l'increment de trànsit des de la gratuïtat. Sobre laen aquesta via, que segons el Servei Català de Trànsit s'haen l'últim any, Sánchez s'ha mostrat, però ho ha suavitzat dient al·legant que "".Per fer front a aquesta situació, donada per l'augment de vehicles que circulen per la via, des del ministeri posaran en marxaper condicionar les vies i adaptar-les a la nova situació. En aquest sentit, Sánchez ha parlat delsja aprovats per millorar i ampliar accessos i altres actuacions al voltant de les vies. Què passarà amb eld'aquestes vies? "", ha dit la ministra de Transports, fent referència a lade crear un sistema de pagament anual. Tot i això, Sánchez ha assegurat queper aplicar-la. "Cal trobar elsegons les necessitats dels usuaris", ha aclarit.Un dels punts clau del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que lidera l'exalcaldessa de Gavà és laque ha entrat en vigor aquest dijous. Per ara, Sánchez ha assegurat que ja s'han entregati ha valorat positivament el funcionament del servei en aquest primer dia, tot i reconèixer que no serà fins dilluns vinent,, que la majoria de gent en farà ús, coincidint en la tornada a l'escola i a la feina.Davant la possibilitat que es visquina les estacions i als combois, la ministra ha assegurat que el servei de Rodalies "". Ho ha detallat amb dades: per ara només un 80% dels passatgers habituals d'abans de la pandèmia fan ús dels trens i, per tant, podenEn aquest sentit, el govern espanyol demana a la ciutadania undel transport públic i assegura que es prendran mesures per poder garantir el servei. Això no obstant, Sánchez descarta incrementar la quantitat de combois, una solució "difícil", i aposta perper adaptar-se a la nova demanda.Sobre la possibilitat d', que és el dia marcat per l'executiu espanyol, la ministra no tanca la porta a què es pugui produir. "Serà a finals de desembre quan", ha dit la responsable de Transports, fent referència a la possibilitat que calgui prorrogar mesures o incorporar-ne de noves, segons les necessitats."Hauríem de poder tornar a parlar deperò la Generalitat ha de resoldre abans les diferències que hi ha dins del Govern". La ministra de Transports s'ha mostrat partidària alesper parlar de l'ampliació del Prat per convertir-lo en un hub internacional i que ara fa un any va quedar descartada. "Continuem pensant que és un bon projecte", ha assegurat Sánchez, fent referència a la posició de l'executiu espanyol: "Cal que la Generalitat es replantegi el seu posicionament".La ministra ha defensat queperdesprés que ahir el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, xifrés el desajust entre els recursos que va aportar Catalunya a les finances de l'Estat el 2019 i el que l'administració hi va gastar en. Sánchez ha afegit que les entregues a compte d'aquests primers vuit mesos de l'any han crescut un 7,7% respecte al 2021 i que si es compara els recursos destinats durant l'etapa de Pedro Sánchez al capdavant de l'executiu els recursos són un 42% superiors als darrers cinc anys del PP."En la mesura de les nostres possibilitats i des que estem al govern estem fent tot el possible per", ha comentat la ministra. El Departament d'Economia i Hisenda va admetre que una part de la despesa territorialitzada de l'Estat s'ha hagut d'estimar, ja que des del 2016 el govern espanyol no envia a Catalunya totes les dades necessàries per al càlcul. Les balances, que situen el dèficit en el 8,5% del PIB català, també indiquen quementre que va rebre eltotal.

