Un cavall cau a una rasa, a Sora (31/08, 22.09 h) És un rescat complicat i deixem que els amos passin la nit amb ell. Amb la llum del dia, fem el gruatge. L'animal està bé. Hi anem 5 dotacions de parc, grups especials #bomberscat #GRAE i #GROS i un helicòpter bombarder #MAER pic.twitter.com/bY1lpePTst — Bombers (@bomberscat) September 1, 2022

El dimecres passat a la nit,va quedar. Com que no podia sortir-ne, elsvan haver de. Però no va ser fins dijous.i, a més, era de nit. Per tant, els Bombers van preparar tota l'operativa per l'endemà al matí amb la llum del dia. Els propietaris de l'animal van passar la nit amb ell.Per al rescat del cavall, que, es van activarde parc i agents dels grups especialsper acabar evacuant-lo fent

