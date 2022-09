WATCH: Person tries to assassinate the Vice President of Argentina, Cristina Fernández de Kirchnerpic.twitter.com/y7pRRoL1FR — BNO News (@BNONews) September 2, 2022

The moment when a man pulls a pistol on Vice President Cristina Fernández de Kirchner in a failed assassination attempt. Video: Argentina's Public Television pic.twitter.com/LgIJmiwKYu — Kawsachun News (@KawsachunNews) September 2, 2022

Les autoritats argentines han detingut un individu que ha apuntat una pistola carregada a centímetres del cap de la vicepresidenta del país,Els fets han passat poc després de les nou a la nit, als voltants del domicili de l'expresidenta d'Argentina, al luxós barri de Recoleta.El govern argentí ha confirmat que la persona detinguda ési amb antecedents per tinència il·lícita d'armes. Ja va ser detingut el passat mes de març.L'incident ha tingut lloc quan al luxós barri de Recoleta, on centenars de manifestants es reuneixen va dies per donar suport a Kirchner, que està immersa enJust en el moment de pujar al cotxe, una persona l’ha encanonada.La, que tenia cinc bales, no ha funcionat. L’atacant ha estat detingut, inicialment,pel servei de seguretat de Fernández de Kirchner.La imatge de l’home col·locant la pistola a la cara de la vicepresidenta ha estat captada per les càmeres de televisió i jaen pocs minuts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor