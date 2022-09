El Barça tanca el mercat amb dos fitxatges sobre la botzina

Com ja és costum, elha tancat el mercat de fitxatges al límit. L'entitat presidida perha protagonitzat una nova jornada d'infart, amb dos fitxatges per reforçar els laterals i diverses sortides de jugadors que no comptaven per aPel que fa a les entrades,ha arribat al Camp Nou procedent del Chelsea -i com a part de l'operació d'Aubameyang- per plantar cara a Jordi Alba a la banda esquerra.serà el reforç a la banda dreta, on trobarà poca competència per aconseguir la titularitat en el que serà el seu retorn a Barcelona -amb contracte només per una temporada-.En la carpeta de les sortides, el dia ha estat encara més mogut.ha sortit cedit al Milan després de dues campanyes irregulars, mentretorna a la Premier League.amb la carta de llibertat, se'n va a l'Espanyol, ia l'Osasuna. El davanter que, en canvi, sí que es queda al Barça, és Memphis Depay. Miralem Pjanic tampoc ha trobat cap sortida abans del tancament del mercat i continuarà de blaugrana.El resum del mercat de fitxatges culer,és clarament positiu: han aterrat al Camp Nou jugadors de nivell com Robert Lewandowski, Jules Koundé, Raphinha, Andreas Christensen i Franck Kessié -a banda dels dos laterals d'aquest dijous-. Pel que fa a les sortides, a les quatre darreres s'hi sumen les de Samuel Umtiti, Nico González, Clément Lenglet i Álex Collado.

