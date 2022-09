Alerta per noves tempestes imminents que s'escamparan per tot Catalunya

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dv. 00.00 TU a 18.00 TU

➡ Ds. 00.00 a 06.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6 pic.twitter.com/sd7LT4SsxS — Meteocat (@meteocat) September 1, 2022

Tocarà continuar mirant lesa l'hora de muntar plans. La nit i matinada d'aquest dijous a divendres tornaran les tempestes a Catalunya. Ho faran al: al Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès.Al matí, els xàfecs aniranAixí, entre les 4 i les 10 hores estan en alerta el Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, la Selva, el Baix Empordà i l'Alt Empordà.SeràNomés les comarques lleidatanes s'escaparan dels ruixats. Els xàfecs anunciats pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i anar acompanyats de fortes ratxes de vent i calamarsa.La nit i matinadarebran les comarques on abans no hagin patit tempestes. Aquestes són la Noguera, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. En aquella franja, el Baix Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp podrien rebre nous temporals.

