El 15 de setembre és la data límit que el PSC fixa per trobar una solució a l'anòmala situació que envolta la presidència del Parlament. Aquest dijous la mesa, amb el suport socialista, ha ratificat la suspensió de Laura Borràs , i el Parlament segueix en una situació d'interinatge perquè la líder de Junts per Catalunya està determinada a no dimitir i per tant, a no facilitar que un altre parlamentari ocupi la presidència. Qui pot solucionar aquesta situació? El cas és inèdit i els supòsits i incògnites són diverses, però si en una cosa estan coincidint els partits de l'oposició i ERC és en. Però la pressió també es reprodueix sobre Esquerra Republicana, partit que va facilitar la investidura de Laura Borràs d'acord el pacte de Govern amb Junts per Catalunya.Així les coses, el líder socialista,, en una atenció als mitjans des de Mataró, ha manifestat aquest dijous la seva voluntat d'ajudar per resoldre la situació, però ha recordat que cap dels seus diputats va votar Borràs com a presidenta i que per tant, són els partits que la van votar -ERC i Junts- els que "" en relació a les altres formacions. En aquest sentit, ha instat a trobar una solució que ha de passar per fixar un nou president del Parlament que "pugui actuar amb plenitud de funcions" i evitar així que "que paralitza el Govern no s'estengui al Parlament".El PSC segueix doncs amb la mà estesa i amb la predisposició de poder ser aliats d'un Govern d'ERC i Junts que, malgrat els oferiments, prefereix negociar amb formacions com els comuns o la CUP. És també el socialista el grup que més clar s'ha manifestat sobre el cas Borràs, que ha posat terminis i que més carrega contra l'independentisme, que és qui considera que ha de trobar la fórmula per rellevar Borràs a la presidència.Junts, però, continua entestat en la protecció de Borràs. Aquest dijous la formació fins i tot ha intentat que es reconsideri la suspensió de la presidenta del Parlament aportant com a prova el dictamen que l'ONU va fer sobre la suspensió com a diputats dels presos polítics del procés quan encara no havien estat condemnats. El capteniment de Junts, però, no ha evitat que Borràs continuï suspesa, i ha provocatcap a la formació de Laura Borràs, a qui han demanat que no comparin casos vinculats amb la corrupció amb casos de repressió. Més enllà d'això, els republicans insisteixen quea per rellevar Borràs, que ella accepti la suspensió apartant-se, i "preservar" d'aquesta manera les institucions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor