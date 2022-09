Polònia reclama a Alemanya 1,3 bilions d'euros per la Segona Guerra Mundial

ha exigit aquest dijous aunad'euros per la invasió i els crims comesos durant laEl govern alemany ja ha contestat dient que aquest tema ja està tancat. La petició és fruit d'un informe elaborat pel govern de la formació ultraconservadora, actualment en el poder a Varsòvia., el líder del partit, ha reconegut que es tracta d'una quantitat elevada però que vol que formi part de l'agenda de les relacions germano-poloneses.Es dona el cas que Polòniad'Alemanya el 1953, quan formava part del bloc d'influència soviètica. Es va establir que Polònia rebria el 15% de les indemnitzacions que Berlín va pagar a l'URSS, però des de Polònia sempre s'ha dit que les quantitats rebudes des de Moscou van ser a canvi d'enviar carbó a l'aleshores aliat comunista.L'1 de setembre de 1939,, iniciant la Segona Guerra Mundial. El conflicte va ser especialment cruel amb el poble polonès, que va perdre prop de 6 milions de persones en la guerra i l'ocupació. Es considera que en proporció a la seva població, Polònia va ser el país que més va patir durant el conflicte.L'oposició polonesa ha denunciat la petició del govern de Varsòvia com un, amb la mirada posada en les eleccions que celebrarà el país l'any vinent. La dreta polonesa sempre ha fet de les indemnitzacions d'Alemanya una reivindicació pendent i no reconeix la renúncia feta el 1953, com sí que han fet els anteriors governs.Les relacions entre Alemanya i Polònia sempre han estat marcades per la tragèdia que va suposar la invasió dei capítols especialment cruels, com el genocidi contra elspolonesos i el projecte d'extermini de les elits del país, que va afectar professors universitaris i sectors professionals. Fins al 1970 no es va aconseguir una relativa normalització diplomàtica, amb la visita del canceller alemanyi el seu gest d'agenollar-se davant del monument al gueto de Varsòvia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor